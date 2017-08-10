Мэрия: "Селф" не разрушал тротуар у барнаульского "разлома"

В июле барнаульцы пожаловались, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской (там, где раньше находился "барнаульский разлом") нет тротуара. Как сообщили в мэрии, здание по контракту с федеральной службой судебных приставов сносила строительная компания "Селф". Однако когда рабочие зашли на объект, тротуар "фактически отсутствовал", говорится в ответе (копия есть в распоряжении редакции).

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

В связи с ограниченностью бюджетных средств на эти цели, вопрос восстановления тротуара будет рассмотрен в 2018 году.

Справка

"Барнаульский разлом" снесли летом 2016 года. Сейчас на его месте — в самом центре города — остался неухоженный пустырь.

Строительство объекта началось 10 лет назад. Офисное здание планировали сдать в эксплуатацию еще в 2007 году, однако из-за финансовых проблем собственников, а потом и из-за их ссоры, стройка затянулась на годы.

Застройщики в конце концов решили буквально разрезать здание пополам, оно получило название "барнаульский разлом", а также два адреса: ул. Партизанская, 60 и 62. Попытка узаконить каждую из частей дома не увенчалась успехом, и краевой суд постановил снести "распиленное" здание.