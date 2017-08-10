Мэрия: "Селф" не разрушал тротуар у барнаульского "разлома"

Компания "Селф" не демонтировала тротуар, когда сносила недостроенное здание на ул. Партизанской, известное как "барнаульский разлом". Об этом чиновники администрации Барнаула сообщили в ответ на обращение одного из читателей altapress.ru.
В июле барнаульцы пожаловались, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской (там, где раньше находился "барнаульский разлом") нет тротуара. Как сообщили в мэрии, здание по контракту с федеральной службой судебных приставов сносила строительная компания "Селф". Однако когда рабочие зашли на объект, тротуар "фактически отсутствовал", говорится в ответе (копия есть в распоряжении редакции).
Антон Шеломенцев,
председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
В связи с ограниченностью бюджетных средств на эти цели, вопрос восстановления тротуара будет рассмотрен в 2018 году.
Справка
"Барнаульский разлом" снесли летом 2016 года. Сейчас на его месте — в самом центре города — остался неухоженный пустырь.
Строительство объекта началось 10 лет назад. Офисное здание планировали сдать в эксплуатацию еще в 2007 году, однако из-за финансовых проблем собственников, а потом и из-за их ссоры, стройка затянулась на годы.
Застройщики в конце концов решили буквально разрезать здание пополам, оно получило название "барнаульский разлом", а также два адреса: ул. Партизанская, 60 и 62. Попытка узаконить каждую из частей дома не увенчалась успехом, и краевой суд постановил снести "распиленное" здание.
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