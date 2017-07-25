"Мерзавчики" и "чекушки" могут исчезнуть из магазинов

Замминистра назвал такую инициативу "полезной", но подчеркнул, что при оценке любых предложений, связанных с изменением правил продажи алкоголя, необходимо учитывать то, как они повлияют на "доступность алкоголя для населения и, соответственно, его потребления".

Ранее глава правозащитной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил запретить продажу на кассах магазинов так называемых "чекушек" и "мерзавчиков".

"Особую обеспокоенность вызывает размещение такой продукции на кассах посреди шоколадок, жвачек и леденцов. Дети смотрят на этот товар и воспринимают водку как нечто нормальное", — пояснил Аманлиев RT.

Он добавил, что доступность алкоголя и удобная маленькая тара делает ее заманчивой для склонных к выпивке людей, пишет bfm.ru.