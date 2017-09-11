Месячному индийцу хирурги удалили семь зубов

В Индии врачи удалили месячному младенцу семь зубов, сообщает BBC.
Зубы у ребенка обнаружили всего через несколько дней после его рождения. После осмотра педиатр направил родителей с малышом к хирургу, который разъяснил, что во рту у ребенка — полноценные зубы, полностью показавшиеся из десны. По словам врача, их необходимо удалить, так как они не были твердыми и могли оторваться. В этом случае малыш попросту мог подавиться собственными зубами.
Операция проводилась в два этапа и прошла успешно: сначала врачи извлекли четыре зуба, затем еще три. Сейчас ребенок в порядке, однако неизвестно, скажется ли проведенная операция на развитии его зубов в будущем, заключили медики, пишет "Росбалт".
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