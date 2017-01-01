Метели и туманы: какой будет погода в Алтайском крае на выходных

В ночь на воскресение осадков не ожидается. Температура воздуха составит минус 17-22 градусов, в восточных и предгорных районах — минус 25-30.

В воскресение (19 февраля) в северо-восточных районах утром местами будет изморозь, туман, на дорогах — гололедица. Днем эти явления будут ждать жителей на большей части региона. Помимо этого пойдет снег, начнется метель. Температура воздуха опустится до минус 6-11 градусов. Ветер — западный, 3-8 м/с, днём с усилением до 16.

Погода в Барнауле на 18 февраля

без существенных осадков, на дорогах гололедица

температура воздуха минус 10-12 градусов

ветер западный, 3-8 м/с

Напомним, с 17 по 23 февраля в Барнауле и Алтайском крае прогнозируются неблагоприятные погодные условия: метель, мокрый снег, порывы ветра, гололед. В связи с этим барнаульская Госавтоинспекция настоятельно просит водителей во время непогоды отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами общественного транспорта, а также воздержаться от выездов за пределы города.