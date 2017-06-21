Глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление, согласно которому международный аэропорт Астаны переименован в "Нурсултан Назарбаев".
Назвать аэропорт Астаны в честь Назарбаева еще восемь лет назад предлагал нынешний казахстанский сенатор, тогда являвшийся первым зампредом партии "Нур Отан" Дархан Калетаев. Свою инициативу он обосновывал тем, что "бренды "Казахстан" и "Назарбаев" неразделимы" и на сегодняшний день "это фактически единое понятие".
В качестве примера Калетаев приводил аэропорт Хьюстона в США, который был назван в честь Джорджа Буша-старшего, и другие названные в честь известных людей аэропорты мира, пишут "Известия".
Постановление вступает в силу с первого дня после обнародования — 21 июня.
Справка
Международный аэропорт Астаны был основан в 1931 году для обслуживания малых самолетов. В 2005 году после масштабной реконструкции открылось здание его нового пассажирского терминала. На сегодняшний день он второй в Казахстане по объему внутренних перевозок.
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