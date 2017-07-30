Международный конфуз: экс-губернатора Алтайского края СМИ "отправили" послом в Мозамбик

Два десятка российских СМИ "отправили" Александра Сурикова с дипмиссией в Мозамбик — выполнять обязанности чрезвычайного посла в этой республике и Королевстве Свазиленд.
Вероятно, некоторые журналисты СМИ, которых собрал всех вместе новостной агрегатор, невнимательно прочитали текст указа, который подписал президент РФ Владимир Путин и "назначили" послом совсем другого человека.
Дело в том, что многие СМИ сопроводили текст государственного документа фото посла. Однако на изображении другой Суриков, хоть и "чрезвычайный посол", но — Александр Александрович. Который, с февраля 2006 года представляет российскую дипмиссию в Минске. Жителям Алтайского края "Сан Саныч" более известен как губернатор региона с 1996 по 2004 годы.
В Мозамбике же будет трудиться Александр Васильевич Суриков. С назначением!
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