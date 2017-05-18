"Мы переживаем политическое цунами": почему на выборах во Франции много говорили о России

Взгляд на восток

— Удивительный факт: впервые с конца Второй мировой войны во время предвыборной гонки мы постоянно говорили о России и об отношениях с вашей страной. Никогда прежде это не было темой дебатов такого уровня. А такие СМИ, как Russia Today и агентство Sputnik, играли в них политическую роль. Но в этом нет состава преступления. Каждая страна может иметь свои издания и выражать свое мнение.

Интересно то, что три кандидата усиленно настаивали на улучшении отношений Франции и России. Это Меланшон, Фийон и Марин Ле Пен (см. справку). Какая общая черта у их позиций? Идея проста: Россия — это великая и большая страна, а западная политика хочет отодвинуть ее в сторонку. Но это абсурд, потому что это невозможно. Более того, такие действия имеют обратный эффект: Россия замыкается, ужесточает политику. И три кандидата говорили: в интересах Франции — иметь хорошие отношения с Россией, и нужно дать ей то уважение, которое она заслуживает. Я разделяю это мнение.

Но далее следует разделять их мотивы. Позиция Меланшона вдохновлена простой, можно сказать, сильно упрощенной, идеей антиимперализма. Он за все, что против США. Но считывать ситуацию из таких позиций в современном мире уже неадекватно. Появляются новые страны, развивается экономика, серьезную роль на международной арене играют Китай, Южная Африка, Индия, Бразилия. Это совершенно новый геополитический пейзаж.

Фийон вписывается в традиционную голлистскую логику. Генерал де Голль до самой смерти был сторонником независимости Франции и дистанции с США. Когда он был президентом, беспрестанно мешал американцам. И Фийон продолжил это направление, и для этого появилась дополнительная причина: все голлистские руководители Франции опасливо относятся к непредсказуемости Трампа. Как и многие правые, Фийон думает, что от него лучше держаться подальше и иметь хорошие отношения с Путиным. Тем более что сам Фийон лично знаком с вашим президентом.

У Марин Ле Пен же расчет тактический, финансовый. "Национальный фронт" получал финансовую помощь из России в 2014 и 2016 годах. Тогда как французские банки отказывали Ле Пен в кредите. Причина отказов состояла в том, что финансовые процессы "Национального фронта" уже вызвали ряд судебных разбирательств по поводу незаконного использования средств.

"Национальный фронт" на 100% ориентирован на российскую политику: они согласны с позицией России и по Сирии, и по Украине, и по поводу расстановки боеголовок на востоке Европы.

Стабильность, до свидания!

— В первом туре выборов произошло нечто потрясающее. Впервые в истории страны во второй тур не попали представители двух партий, которые являются опорой Пятой республики. Это голлистская партия, которая ныне называется республиканской, и социалистическая. С 1965 года президенты всегда представляли либо один, либо другой лагерь.

В 2017 году республиканцев и социалистов отсеяли очень сухо. У представителя левых всего 6,4% голосов. Республиканец же едва набрал 20%. При этом очевиден прогресс их конкурентов. По сравнению с выборами 2012 года "Национальный фронт" прибавил 3,4% голосов, Меланшон — 8,5%. Это много, учитывая, что Франция очень стабильная страна.

Это вызвано недовольством огромной части французов и республиканцем Саркози, и Олландом с его соцпартией. Ни один, ни второй не смогли (а некоторые думают, что даже не пробовали) противостоять кризису. А кризис во Франции глубокий.

У нас есть безработица. Официально 10%. Реально — свыше 15% (система подсчета недавно была изменена). 9 млн человек (15% населения) живут ниже уровня бедности. У нас огромная доля безработной молодежи (25%). Многие молодые люди могут найти только недолгосрочную работу с низкой зарплатой. Работают два-три месяца и уходят, не получая стабильных контрактов.

Также у нас пропадает промышленность. Мощности вывозятся за рубеж — туда, где стоимость труда ниже. (Последний пример: Whirlpool перебазировал завод по производству сушилок для посуды в Польшу. — Прим. altapress.ru.) Наш крестьянский класс тоже очень сильно страдает. Большинство крестьян живут на 1 тыс. евро, а иногда даже на 500 (средняя зарплата в стране около 1,7 тыс. евро. — Прим. altapress.ru). Недовольство таким положением дел толкнуло людей голосовать за крайних правых или левых.

Мы реально переживаем период политического цунами и мечтаем о стабильности путинской России. Надо отправить в вашу страну журналистов, чтобы они поняли, как он этого добивается (смеется).

Кризис идентичности

— Последние дебаты стали беспрецедентным событием. Обычно последний раунд перед вторым туром декоративный, никакого влияния на голосование людей не оказывает. Но в этот раз дебаты полностью изменили решение людей. Многие, кто хотел воздержаться от голосования, все-таки решились проголосовать за Макрона.

Марин Ле Пен шесть лет предпринимала нечеловеческие усилия, чтобы изменить дьявольский имидж "Национального фронта". Она отказалась от антисемитизма отца (Жана-Мари Ле Пена, основателя партии. — Прим. altapress.ru). Жан-Мари шутил по поводу гомосексуалистов, а Марин их обожает, вся дирекция ее партии состоит из них. Из неофашистской партии Ле Пен почти удалось сделать демократическую, общегражданскую, нацио­нал-социалистскую. Во всяком случае внешний образ "Национального фронта" был почти человеческий.

Но во время дебатов она вдруг оказалась похожа на отца. Была агрессивна и не излагала свою программу. Два с половиной часа она лишь нападала на Макрона. Одним эфиром Ле Пен обрушила годы политической работы. Многие задались вопросом: почему она это сделала? Есть много теорий и гипотез на этот счет.

У меня же по этому поводу есть история. Скорпион просит лягушку посадить его на спину и перевезти на другой берег реки. Лягушка говорит: "Нет, я тебя знаю: ты меня ужалишь посреди реки". Скорпион отвечает: "Нет, лягушка, зачем мне тебя жалить, мы же тогда вместе утонем". Лягушка соглашается. Посреди реки скорпион вонзает в нее жало. Лягушка: "Ты что делаешь?!" Скорпион: "Ничего не могу поделать. Натура такая".

Тем не менее "Национальный фронт" — ведущая, самая влиятельная партия во Франции. По итогам региональных выборов 2015 года она набрала 26%. Из всех рабочих, что ходят на выборы, 37% отдают предпочтение именно партии Ле Пен. Даже коммунистическая партия никогда не набирала такой доли голосов.

Также "Национальный фронт" выбирают 50% полицейских, жандармов и охранников тюрем. И если Ле Пен придет к власти, это будет реальная проблема демократии.

Принято считать, что взлет "Нацио­нального фронта" произошел потому, что эта партия выступила против миграции. Но не только эта проблема мотивирует граждан голосовать за партию Ле Пен. Если посмотреть шире, мы поймем, что людьми движет ностальгия по Франции, которой больше не существует. Это страна, где все белые, католики и гетеросексуалы. Но ее больше нет. В итоге мы ощущаем кризис национальной идентичности. Это проблема не только французского, а западного мира в целом. Все привычные и понятные категории взорвались. Настала полная туманность в вопросе самоопределения. Не понятно, кто есть кто, ни в политике, ни даже с точки зрения сексуальности. И на это накладываются промышленный и социальный кризисы.

Этот кризис идентичности нельзя назвать негативным явлением. Ничего плохого нет в том, чтобы выбирать то самосознание, которое тебе ближе, вместо того чтобы тебя впихивали в клетку с определенным ярлыком. Но эта туманность очень смущает людей. И тут приходят экстремальные партии и дают крайне понятный посыл: мы — белые, гетеросексуалы, боремся с глобализацией, закрываем границы и становимся той самой старой Францией, Бельгией, Нидерландами и т. д. Именно в глобальном кризисе идентичности я вижу причину прорыва крайних правых партий в Европе.

Ключевая фраза для понимания "Национального фронта": "Мы у себя дома больше не чувствуем себя хозяевами". Эту фразу во Франции слышишь постоянно. И те, кто так говорит, голосуют за националистов. К этому надо серьезно отнестись.

Кроме того, Ле Пен предлагает упразднить право родившихся во Франции на получение гражданства — это незыблемая норма со времени Великой французской революции. Это значит, мы меняем суть нации, мы становимся закрытыми.

Тех, кто сейчас стоит у власти, тоже пугает тот факт, что люди будут свободны и станут строить свою жизнь сами. И власти умело играют на страхе свободы. В СССР у каждого было свое место. Жили средне, но спокойно. И многие невзлюбили Горбачева, потому что он создавал, по их мнению, хаос. Путин навел порядок, и каждый снова встал на свое местечко. И сейчас мы видим, как оппозиция в России не может выйти на новый уровень и стать реальной альтернативой власти. Это история, когда люди предпочитают сокращение свободы выбора. Вы в России это лучше меня знаете.

Ультраумный Макрон

— Эммануэль Макрон очень прямой. В отличие он других кандидатов он ни разу не менял пункты своей программы. Даже перед вторым туром, чтобы привлечь симпатии социалистов. Это было бы предательством тех, кто голосовал за него в первом туре.

Вообще, его пока трудно понять. Единственное, что ясно, — он ультраумный. Макрон прошел через лучшие французские учебные заведения. Два года проработал в банке Ротшильда, был заместителем генерального секретаря в Елисейском дворце и министром экономики. И при этом ему 39 лет. Макрон никогда не был ни правым, ни социалистом, хотя и близок к Олланду. Что про него можно сказать? Он неолиберал, но это основное течение в Европе. Во время последнего 2,5-часового интервью он показал, что хорошо разбирается во многих областях.

У него очень либеральная программа. По его мнению, источник кризиса — трудовой кодекс, якобы он недостаточно гибок. Он намерен упростить процесс увольнений, ввести изменяемые трудовые контракты и т. д. Не думаю, что это отвечает запросам общества. Пока мы не видим, как решения Макрона разовьют экономику.

И один из важнейших вызовов, который стоит перед новым президентом, — последствия перехода на новые технологии. В ОБСЕ и МВФ говорят, что мы идем к потере 40–50% рабочих мест в мире. Что делать с обществом, где у половины людей не будет работы? Для Франции это риск гражданской войны. Поэтому нам нужны новые решения.

Сможет ли Макрон претворить свои идеи в жизнь, станет ясно в июне, когда пройдут выборы в парламент. И велика вероятность, что большинство мест в новом созыве получат силы, не дружественные ему. Если это произойдет, Макрону будет очень сложно вести свою политику.

Справка

Как проходили выборы президента во Франции

Традиционно выборы проходят в два тура. Если в первом кто-то из кандидатов набирает более 50% голосов, то становится президентом. В противном случае во второй тур выходят два претендента, набравшие наибольшее количество голосов.

В 2017 году на выборы заявились 11 человек.

23 апреля в первом туре фаворитами были сразу четыре политика:

1. Эммануэль Макрон (движение "Вперед!") — 24,01%;

2. Марин Ле Пен ("Национальный фронт") — 21,3%;

3. Франсуа Фийон ("Республиканцы") — 20,01%;

4. Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") — 19,58%.

7 мая во втором туре победил Эммануэль Макрон. Он набрал 66,1% голосов. У Марин Ле Пен 33,9%.