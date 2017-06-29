МИД: Россия готова жестко ответить на вызов Молдавии

Россия готова жестко, но адекватно реагировать на провокации со стороны дипломатов Молдавии. Об этом в интервью "Известиям" заявил статс-секретарь, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин.
"Готовы взаимодействовать со всеми здравомыслящими, конструктивно настроенными политическими силами в Кишиневе и, конечно же, государственными структурами. Но на провокации, подобные недавней, будем и впредь реагировать жестко и адекватно", — отметил он.
По словам Карасина, МИД прекрасно разделяет простых граждан Молдавии и тех, кто "стоит за провокацией". Речь идет об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в Молдавии. После этого Россия выслала из страны пятерых молдавских дипломатов.
По словам Карасина, происходящее отражает остроту внутриполитической борьбы в Кишиневе.
Карасин также отметил, что Москва четко разделяет тех, "кто стоит за провокацией", и простых граждан Молдавии.
В марте 2017 года ведомство передало в адрес посольства ноту, в которой сообщили, что молдавским чиновникам рекомендовано воздержаться от поездок в РФ. В ней говорилось, что молдавских чиновников якобы "останавливают на границе, допрашивают, обыскивают, они терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, госслужащим рекомендовано избегать поездок в Россию".
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