МИД: Россия осудила испытание ядерной боеголовки в Северной Корее

"Это очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требований соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права заслуживает самого решительного осуждения", — говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что не может не вызывать сожаления тот факт, что власти Северной Кореи своими действия, которые направлены на подрыв глобального режима нераспространения, создают серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.

В министерстве заявили, что продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для Пхеньяна.

Ведомство отметило, что настоятельно необходимо сохранять хладнокровие и воздерживаться от действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности.

"Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Подтверждаем готовность к совместным усилиям в данном направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской "дорожной карты", — призвал МИД, пишет Газета.Ru.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее лидер КНДР сообщил, что страна создала собственную водородную бомбу, компоненты которой "на 100% произведены в стране".

По информации метеорологического агентства Японии, толчки, вызванные испытанием водородного боезаряда, превышали по мощности толчки при прошлом ядерном испытании в десять раз. В Минобороны страны сообщили, что мощность заряда могла достигать 70 килотонн, пишут РИА Новости.

Владимир Путин считает, что ситуация на Корейском полуострове "балансирует на грани масштабного конфликта". "Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий, — считает Владимир Путин. — По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен.

Путин также напомнил, что Россия и Китай создали дорожную карту урегулирования северокорейского конфликта, которая призвана способствовать снижению напряженности и создать механизм безопасности.