Посольство РФ считает похищением передачу США Латвией арестованного россиянина

В посольстве рассматривают данный арест как очередной случай "похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Дипломаты сообщили, что сейчас Мартышеву оказывают консульскую помощь. С ним уже провели телефонный разговор, в скором времени планируют его посетить. Сотрудники посольства также контактируют с родственниками россиянина.

Из Латвии в США россиянина доставили на прошлой неделе.