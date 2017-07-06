Посольство РФ считает похищением передачу США Латвией арестованного россиянина

Власти Латвии выдали США престованного россиянина Юрий Мартышев. Сейчас он находится в американской тюрьме в городе Александрия штата Вирджиния, пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в США. Какие правонарушения ему вменяются, пока не сообщается. По предварительным данным, россиянина подозревают в кибермошенничестве.
В посольстве рассматривают данный арест как очередной случай "похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам".
Дипломаты сообщили, что сейчас Мартышеву оказывают консульскую помощь. С ним уже провели телефонный разговор, в скором времени планируют его посетить. Сотрудники посольства также контактируют с родственниками россиянина.
Из Латвии в США россиянина доставили на прошлой неделе.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.