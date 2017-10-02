Мифы и реальность: глава Гидрометцентра рассказал о народных погодных приметах

"Мы проводили исследования и выяснили, что не существует примет, которые бы оправдывались. Просто даже статистически значимых. Очень красная рябина к суровой зиме — да ничего подобного! Холодная зима и очень жаркое лето — тоже ничего подобного. Ну и так далее: курочка попила водичку в мартовский день и будет какое-то там лето — не оправдывается, и все тут. Ну никакой связи нет!", — заявил глава Гидрометцентра Интерфаксу.

По словам метеоролога, и раньше приметы тоже не работали, а их появление связано с субъективным ощущением людей, а не с некими природными закономерностями. Инструментальных наблюдений никто не вел, чтобы получить статистически значимую связь между событиями.

Однако среди примет есть исключения. Доверять можно тем из них, которые предсказывают погоду на очень короткие сроки и могут быть объяснены с точки зрения физических процессов.

К примеру, низко летающие ласточки указывают на возможный дождь, поскольку перед дождем в атмосфере увеличивается концентрация водяного пара, и у мошек, которыми питаются ласточки, намокают крылышки. В результате и мошки, и ласточки оказываются низко у поверхности, пояснил Вильфанд. Кроме того, необычно белый цвет солнца на закате указывает на особенности преломления солнечных лучей у фронтового раздела в атмосфере, который почти всегда несет скорую смену погоды, пишет bfm.ru.