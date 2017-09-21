150 мигрантов устроили драку около торгового центра в Москве

Конфликт произошел между сотрудниками частного охранного предприятия и мигрантами. Последних было около 150 человек, около 50 человек задержали.

"Задержанных, вместе с сотрудником ЧОП, который избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, скорее всего, на них будут составлены протоколы об административных нарушениях", — добавил источник.

Причиной драки, как рассказал РИА Новости источник, послужило то, что сотрудники охраны ТЦ побили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра "Москва".