150 мигрантов устроили драку около торгового центра в Москве

У торгового центра в Москве произошел конфликт, в котором принимали участие около 150 мигрантов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Конфликт произошел между сотрудниками частного охранного предприятия и мигрантами. Последних было около 150 человек, около 50 человек задержали.
"Задержанных, вместе с сотрудником ЧОП, который избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, скорее всего, на них будут составлены протоколы об административных нарушениях", — добавил источник.
Причиной драки, как рассказал РИА Новости источник, послужило то, что сотрудники охраны ТЦ побили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра "Москва".
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