Михаил Задорнов возглавит банк "Открытие"

Председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов станет руководителем банка "Открытие", который сейчас переходит под контроль ЦБ РФ. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет "Интерфакс".
Набиуллина заявила, что бизнес-модель "Открытия" можно "вылечить и починить" и развивать банк дальше.
Она подчеркнула, что негативный эффект от санации "Открытия" на финансовую систему был минимальным, оттока вкладов из других банков нет. "Сейчас можно констатировать, что негативный эффект от санации банка "Открытие" на финансовую систему был минимальным, оттока вкладов из других банков не происходит. Наблюдается небольшой рост доходности облигаций на 100-150 базисных пунктов, но он не имеет системных рисков, и рынок акций практически не отреагировал на это событие", — сказала Набиуллина.
О том, что Задорнов может возглавить банк "Открытие", стало известно 28 августа. Тогда "Коммерсантъ" сообщал, что Задорнов должен выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка. ЦБ 29 августа принял решение о санации "Открытия". Банк России оценил потребность в докапитализации группы "Открытие" в 250-400 млрд рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.