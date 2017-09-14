Михаил Задорнов возглавит банк "Открытие"

Набиуллина заявила, что бизнес-модель "Открытия" можно "вылечить и починить" и развивать банк дальше.

Она подчеркнула, что негативный эффект от санации "Открытия" на финансовую систему был минимальным, оттока вкладов из других банков нет. "Сейчас можно констатировать, что негативный эффект от санации банка "Открытие" на финансовую систему был минимальным, оттока вкладов из других банков не происходит. Наблюдается небольшой рост доходности облигаций на 100-150 базисных пунктов, но он не имеет системных рисков, и рынок акций практически не отреагировал на это событие", — сказала Набиуллина.

О том, что Задорнов может возглавить банк "Открытие", стало известно 28 августа. Тогда "Коммерсантъ" сообщал, что Задорнов должен выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка. ЦБ 29 августа принял решение о санации "Открытия". Банк России оценил потребность в докапитализации группы "Открытие" в 250-400 млрд рублей.