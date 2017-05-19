Миллиардер Усманов записал обращение к Навальному на яхте за 600 млн долларов

Запись велась с помощью закрепленного на штативе iPhone 7 Plus, рассказало РБК со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Видеообращение — личная инициатива Усманова, он не согласовал ее с властями, в отличие от иска к Навальному, который был подан по согласованию с Кремлем.

Свое видеообращение Усманов приурочил к предварительным судебным слушаниям по иску к Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровергнуть информацию из фильма "Он вам не Димон", который был сделан Фондом борьбы с коррупцией (возглавляет Навальный).

В видеообращении Усманов нарочито обращается к Навальному на "ты", называет оппозиционера "негодяем" и "лузером", обвиняет Навального во лжи. "Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я — Алишер Усманов — честный предприниматель, честный человек, прежде всего. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, это создание образа российского бизнесмена как человека, который не умеет ничего, кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать — это лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный" — так завершает Усманов 12-минутный ролик.

Справка

Яхта Dilbar, построенная для российского миллиардера Алишера Усманова — самая вместительная в мире. Ее стоимость оценивается в $600 млн.

По данным РБК, на яхте есть две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и джакузи, одновременно на судне могут находиться до 40 гостей.

Яхта является также четвертой в мире по длине (156 м). Она уступила лишь Azzam семьи шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна (180,6 м), Eclipse Романа Абрамовича 13 (162,5 м) и Dubai принца Брунея (162 м). Согласно оценкам экспертов, стоимость яхты приближается к $600 млн. Она названа в честь матери Усманова, но миллиардер старался держать постройку судна в секрете. Таким образом, на верфи она называлась "Проект Omar".



