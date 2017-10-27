Миллионера Джабраилова оштрафовали на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков

Джабраилова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Уголовное дело в отношении экс-сенатора о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), которое возбудили после инцидента со стрельбой, в суд пока не поступало. Ранее агентству сообщили в пресс-службе главка столичной полиции, что дело было передано в Тверской суд для рассмотрения по существу.

Джабраилова задержали поздно ночью 29 августа после жалобы охраны отеля Four Seasons, что у них в лифте катается мужчина с пистолетом в руках. В 633-м номере бойцы обнаружили бизнесмена. На потолке и на полу номера были многочисленные дырки от пуль.

Его доставили в участок, но затем отпустили под подписку о невыезде, пишет znak.com.

Экс-сенатор объяснял стрельбу в гостинице досадной оплошностью и неумением обращаться с оружием. Он якобы отдыхал в номере и решил проверить наградной пистолет "Ярыгина", которым за несколько лет ни разу не воспользовался. Но так как опыта обращения с оружием у него вообще не было, он случайно несколько раз выстрелил вверх. Затем он назвал новый мотив своей выходки. Как заявил бизнесмен, он схватился за пистолет после того, как коммерсанты отказались помогать благотворительному фонду по его просьбе. "Во мне вскипело то, что, когда мы были на рубежах наших границ, когда мы защищали нашу Родину, когда мы целостность России отвоевывали, когда мы были под пулями, под бомбежками, жили в режиме КТО на территории Чеченской республики, эти коммерсы — я не стесняюсь их называть коммерсами, они коммерсы, они определенная каста людей — здесь за счет крови других наживали миллиарды", — сказал Джабраилов. После отказа у него, продолжает бывший сенатор, "скорее всего, сработала контузия", и он "от этого отчаяния непроизвольно выстрелил несколько раз в потолок".