Миллионеру Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу

Российскому бизнесмену и миллионеру Умару Джабраилову назначена психиатрическая экспертиза после того, как 29 августа он открыл стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем, сообщает ТАСС.
Адвокат бизнесмена Александр Карабанов отказался от комментариев.
Изъятый у Джабраилова пистолет был отправлен на баллистическую экспертизу. По делу также назначена трассологическая экспертиза, проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови бизнесмена, пишет bfm.ru.
В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".
Ранее миллионер Умар Джабраилов заявил, что стрелять в своем номере в отеле Four Seasons он начал из-за провокаций со стороны руководства гостиницы. "Я просто выразил свой бунтарский протест", — сказал Джабраилов в интервью РБК.
Справка
Место представителя исполнительной власти Чечни в Совете федерации господин Джабраилов занял в январе 2004 года.
В октябре 2009 года Совет федерации досрочно прекратил полномочия представителя от Чечни Умара Джабраилова по его собственному желанию. Причиной он тогда назвал свое желание заняться научной деятельностью, однако не исключал, что в перспективе может вернуться в большую политику.
Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации "Аванти".
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