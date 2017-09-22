Миллионеру Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу

Адвокат бизнесмена Александр Карабанов отказался от комментариев.

Изъятый у Джабраилова пистолет был отправлен на баллистическую экспертизу. По делу также назначена трассологическая экспертиза, проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови бизнесмена, пишет bfm.ru.

В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".

Ранее миллионер Умар Джабраилов заявил, что стрелять в своем номере в отеле Four Seasons он начал из-за провокаций со стороны руководства гостиницы. "Я просто выразил свой бунтарский протест", — сказал Джабраилов в интервью РБК.

Справка

Место представителя исполнительной власти Чечни в Совете федерации господин Джабраилов занял в январе 2004 года.

В октябре 2009 года Совет федерации досрочно прекратил полномочия представителя от Чечни Умара Джабраилова по его собственному желанию. Причиной он тогда назвал свое желание заняться научной деятельностью, однако не исключал, что в перспективе может вернуться в большую политику.

Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации "Аванти".