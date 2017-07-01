Милонов обвинил Меркель в связи с сатаной и требует отлучить ее от церкви

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на принятие в Германии закона об однополых браках и намерен попросить немецких епископов отлучить от церкви членов бундестага, которые проголосовали за этот закон, пишет Lenta.
"Я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов бундестага, голосовавших за данное решение, от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны", — сказал Милонов. По мнению депутата, принятый немецкими парламентариями закон является "дьявольским актом".
Виталий Милонов,
депутат Госдумы РФ:
Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной, она поцеловала сатану ради того, чтобы сформировать коалиционное правительство. То, что она отдалась суккубам и инкубам, — об этом писали еще ее прапрадедушки.
Напомним, 30 июня бундестаг большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков. Решение поддержали 393 депутата из 623. Меркель, входящая в Христианско-демократический союз, утверждает, что голосовала против принятия документа.
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