Милонов предложил правительству прекратить господдержку кинематографа

По словам Милонова, его просьба связана с обострением дискуссий вокруг фильмов, спектаклей и иных художественных произведений, получающих госфинансирование. По его идее, мораторий должен действовать до тех пор, пока не будет создан "эффективный и соответствующий интересам государства и народа механизм поддержки искусства, основанный на принципах стратегии национального развития".

"Во многих случаях после релиза того или иного произведения среди граждан, критиков и искусствоведов разгораются споры о целесообразности финансирования произведений, которые очерняют или даже искажают действительность и реалии нашей страны, порочат её образ и историю", — сказал Милонов.

В качестве примера депутат приводит картину Андрея Звягинцева "Левиафан", которая подняла дискуссию о принципах государственной финансовой поддержки творческой деятельности: зрители сочли этот фильм злой карикатурой на власть, церковь и мораль нашего народа".

Ранее Общественный совет при Министерстве культуры предложил Фонду кино публиковать в открытых источниках данные о суммах государственной поддержки, выделенных на кинопроекты, о кассовых сборах и посещаемости по каждому фильму.