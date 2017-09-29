Милонов предложил правительству прекратить господдержку кинематографа

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил председателя правительства Дмитрия Медведева ввести мораторий на государственное финансирование и поддержку кинокартин, спектаклей, театральных постановок и других массовых культурных явлений, пишет RT.
По словам Милонова, его просьба связана с обострением дискуссий вокруг фильмов, спектаклей и иных художественных произведений, получающих госфинансирование. По его идее, мораторий должен действовать до тех пор, пока не будет создан "эффективный и соответствующий интересам государства и народа механизм поддержки искусства, основанный на принципах стратегии национального развития".
"Во многих случаях после релиза того или иного произведения среди граждан, критиков и искусствоведов разгораются споры о целесообразности финансирования произведений, которые очерняют или даже искажают действительность и реалии нашей страны, порочат её образ и историю", — сказал Милонов.
В качестве примера депутат приводит картину Андрея Звягинцева "Левиафан", которая подняла дискуссию о принципах государственной финансовой поддержки творческой деятельности: зрители сочли этот фильм злой карикатурой на власть, церковь и мораль нашего народа".
Ранее Общественный совет при Министерстве культуры предложил Фонду кино публиковать в открытых источниках данные о суммах государственной поддержки, выделенных на кинопроекты, о кассовых сборах и посещаемости по каждому фильму.
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