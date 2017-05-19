Милонов предложил сажать в тюрьму колдунов, народных целителей и экстрасенсов

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес законопроект, который предлагает установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и оккультно-магическую деятельность, которая привела к смерти человека, сообщает РИА Новости.
Политик предлагает добавить в Уголовный кодекс РФ статью 235.2. "Незаконная народная медицина, занятия оккультизмом и магией, закончившиеся вредом здоровью или ущербом", а виновных штрафовать на сумму до 120 тыс. рублей, ограничивать свободу или лишать ее на срок до 3 лет. Если занятия привели к смерти, то преступника предлагается сажать на 5 лет.
Под оккультно-магической деятельностью Милонов понимает услуги астрологов, гадалок, магов, ясновидящих, экстрасенсов, ясновидящих, знахарей, колдунов и других, их занятия диагностикой человека и его здоровья, духовного мира, имущества.
"Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95% народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального разрешения", — заявил депутат, пишет znak.com.
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