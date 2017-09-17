Милонов призвал расстрелять рэперов Оксимирона и Гнойного

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Сегодня, 15:17.
Жизнь

Россиские рэперы Оксимирон и Гнойный попали в немилость к депутату Госдумы ВитаиюМилонову. В эфире программы "Депутатская неприкосновенность" Милонов заявил, что этих исполнителей  следовало бы расстрелять, пишет Life.

Микрофон.
Микрофон. Фото: открытые источники (CC0).

Словесный баттл Versus между Оксимироном  и Гнойным (Мироном Фёдоровым и Славой Карелиным), проходивший в Санкт-Петербурге, наделал много шуму в Интернете. Милонов выразил недоумение по поводу популярности рэперов.  "Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять", — сказал депутат.

Впрочем, позже Милонов понял, что погорячился и был слишком категоричным, поэтому попросил воспринимать его фразу как гротеск.

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