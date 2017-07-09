Милота и немного фотошопа

Мастера фотошопа нередко сражаются в сложном компьютерном искусстве. Практически все фото, которые попадают к ним в руки и кажутся оригинальными, они пытаются превратить в еще более остроумные и забавные.

Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles. Забавное искусство фотошопа. Фото: photoshop-battles.



Особенной популярностью пользуется "встраивание" в совершенно нелепые ситуации милых зверей. Особенной популярностью пользуется "встраивание" в совершенно нелепые ситуации милых зверей.