Мимими: барнаульский зоопарк снял видео о том, как проводят утро кенгуру

Напомним, кенгуренок в зоопарке родился в начале сентября. На этот раз сотрудники зоопарка объявили о его рождении, когда малыш уже начал вылезать из сумки. В прошлый раз из-за повышенного внимания посетителей совсем еще крошечный детеныш погиб: самка испугалась вспышек камер и выкинула его из сумки.

Самка кенгуру Беннетта (а именно этот вид имеется в зоопарке Барнаула) вынашивает потомство в сумке 6-8 месяцев.