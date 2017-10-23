Мимими: барнаульский зоопарк снял видео о том, как проводят утро кенгуру

Барнаульский зоопарк выложил на своей странице новое видео с кенгуру. Маму и ее детеныша сняли за утренними умываниями.
Напомним, кенгуренок в зоопарке родился в начале сентября. На этот раз сотрудники зоопарка объявили о его рождении, когда малыш уже начал вылезать из сумки. В прошлый раз из-за повышенного внимания посетителей совсем еще крошечный детеныш погиб: самка испугалась вспышек камер и выкинула его из сумки.
Самка кенгуру Беннетта (а именно этот вид имеется в зоопарке Барнаула) вынашивает потомство в сумке 6-8 месяцев.
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