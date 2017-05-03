Минэкономразвития поддержало идею рассекретить некоторые документы правительства

"Минэкономразвития поддерживает данную инициативу. В настоящее время прорабатываются детали, связанные с возможностью закрепления такого правила", — сказал представитель МЭР. По его мнению, гриф "ДСП" не должен ставиться на документах массового характера.

Предложение о снятии пометки "ДСП" с бумаг, не содержащих гостайны, было направлено в конце февраля премьер-министру Дмитрию Медведеву Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией", "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой. На данный момент этим грифом помечаются многие документы Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, что исключает возможность их общественного обсуждения и влияния участников рынка на их содержание в процессе подготовки, пишет bfm.ru.