Минэкономразвития поддержало идею рассекретить некоторые документы правительства

Минэкономразвития поддержало предложение бизнеса снять гриф "Для служебного пользования" (ДСП) с правительственных документов, не содержащих государственную тайну, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.
"Минэкономразвития поддерживает данную инициативу. В настоящее время прорабатываются детали, связанные с возможностью закрепления такого правила", — сказал представитель МЭР. По его мнению, гриф "ДСП" не должен ставиться на документах массового характера.
Предложение о снятии пометки "ДСП" с бумаг, не содержащих гостайны, было направлено в конце февраля премьер-министру Дмитрию Медведеву Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией", "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой. На данный момент этим грифом помечаются многие документы Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, что исключает возможность их общественного обсуждения и влияния участников рынка на их содержание в процессе подготовки, пишет bfm.ru.
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