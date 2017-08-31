Минэкономразвития посулил россиянам прибавку к доходам в 1,2%

В ведомстве ожидают, что в 2018 году реальные доходы увеличатся на 2,1 процента (прошлый прогноз — 1,5 процента), в 2019-м — 1,1 процента (1,2 процента), в 2020-м — 1,2 процента (1,1 процента).

При этом Минэкономразвития улучшило прогноз по производительности труда с 1,9 до 2 процентов в 2017 году, с 1,6 до 2,2 процента в 2018-м, с 1,8 до 2,4 процента в 2019-м и с 1,9 до 2,6 процента в 2020 году.

21 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что июльское снижение доходов россиян объясняется методикой расчета Росстата, в реальном выражении их основная часть выросла. "Аналогичная ситуация и с пенсиями неработающему населению, у нас индексация прошла в этом году на уровне 5,8 процента. Основные категории доходов растут активно", — сказал тогда министр.

В начале месяца эксперты ВШЭ сообщили, что с октября 2014-го по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца. Продукты питания за это время подорожали на 28,5, непродовольственные товары — на 26,2, услуги — на 21,3 процента, пишет Lenta.ru.