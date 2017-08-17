Минэкономразвития предлагает прощать крупному бизнесу первые нарушения

За первые неточности предлагается ввести предупреждения. Об этом рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов. Сейчас эта мера касается только малых и средних компаний. Если надзорные органы найдут нарушения, оно смогут выбрать: штрафовать предприятие сразу или сделать предупреждение.

По словам Шипова, эта мера поможет снизить коррупцию среди крупного бизнеса, так как предприниматели часто изъявляют желание договориться с органами неофициально.

Эксперты поддержали инициативу Минэкономразвития. По их мнению, такая система наказаний не должна отличаться для разных уровней бизнеса, будь то мелкий или крупный.

Сейчас проект рассматривается в других ведомствах и будет окончательно разработан по итогам обсуждений на профильной подкомиссии в правительстве.