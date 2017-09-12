Минэкономразвития в ближайшую трехлетку прогнозирует снижение пенсий

Это следует из внесенного в правительство макропрогноза, пишут "Ведомости".

Пенсии будут падать из-за отказа их индексировать работающим пенсионерам, которых в России около 10 млн. В следующем году также свое влияние окажет инфляция. Согласно прогнозу, она будет выше, чем в 2017 году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции (4% против 3,7%).

По мнению чиновника, участвующего в обсуждении прогноза, нет смысла говорить о средней пенсии всех пенсионеров, так как это "технический и не имеющий смысла показатель", правильнее разделять пенсию неработающих пенсионеров, и общий доход (пенсия и заработок) работающих.



Так, общий реальный доход работающих пенсионеров вырастет на 1,8% в 2018 году и на 0,1 и 0,3% в два последующих года, без учета ступенчатой накопленной индексации, когда человек перестанет работать и выйдет на пенсию, узнали "Ведомости" подсчеты МЭР.



С такой позицией не согласилась директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. "Если речь идет о пенсиях, при чем тут другие доходы?", — заметила она. Другой эксперт, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования ­РАНХиГС Юрий Горлин, отметил, что решение лишить работающих пенсионеров индексации было непродуманным и несправедливым. Сэкономленные деньги по задумке должны были пойти на повышение пенсий остальным пенсионерам, но этого не происходит, добавил он, пишет РБК.



Оставить работающих пенсионеров без индексации пенсий правительство решило в 2016 году, пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать. В мае председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать возможность вернуться к индексации. Однако пока проект бюджета на 2018–2020 годы ее не предусматривает, сообщили изданию два чиновника и подтверждает представитель Минтруда. Правда, они и представитель Минфина уточняют, что бюджетный процесс не завершен.

11 сентября Минэкономразвития прогноз обсудила правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. Представитель Минэкономразвития сказал, что прогноз будет опубликован после одобрения правительством, пишет znak.com.

Между тем правительство РФ планирует добиваться дальнейшего роста пенсий в рамках проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В рамках трехлетнего плана, в частности, планируется добиваться и дальнейшего роста пенсий, а также целого ряда других позиций", — сказал Медведев на заседании комиссии по бюджетным проектировкам, сообщают РИА Новости.

За последние пять лет только четыре НПФ обогнали по доходности накопленную инфляцию и ГУК ВЭБа, подсчитали в "Эксперт РА" по заказу РБК. Причина — у частных фондов не получается отыгрывать падения во время кризисов.

Суммарный объем активов фондов из топ-17, деятельность которых анализировало "Эксперт РА", составляет 3,5 трлн руб.