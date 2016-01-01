Минэнерго опровергло слухи о сильном подорожании бензина

Он заявил об отсутствии необходимости регулировать цены в ручном режиме, так как отрасль консолидированная.

"Не надо кричать о том, что в январе начнется резкий рост цены на бензин — у нас всегда в январе рост, потому что период короче, а в раскладке на год получается все равно темп инфляции", — подчеркнул Молодцов.

Замглавы напомнил, что в 2016 году цены в рознице выросли меньше темпов инфляции несмотря на то, что цена на заводах увеличилась примерно на 12-13%. По словам чиновника, множество факторов снизило спрос по сравнению с тем, что был 2-3 года назад.

Молодцов подчеркнул, что запасы топлива в РФ растут и в ближайшее время выйдут на уровень прошлого года.

"За последние две недели они увеличились на 100 тысяч тонн, примерно на 5-7% по бензинам. Исходим из того, что это объем прошлого года", — сказал Молодцов, добавив, что предстоящий этой зимой ремонт Московского НПЗ проблем не доставит, пишет polit.ru.

В декабре вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что цены на бензин в России в 2017 году повысятся в пределах инфляции, передает РИА "Новости".

Ранее Юрий Матвейко, вице-президент Российского топливного союза, рассказывал altapress.ru, что независимые АЗС Сибири в декабре 2016 года столкнутся с дефицитом топлива. Причина — грядущее временное сокращение объемов производства топлива в стране.

5 октября российская консалтинговая компания Vygon Consulting спрогнозировала рост средней розничной стоимости литра бензина на 1,5 рубля в 2017 году. При этом оно ссылалось на проект Минфина об "Основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 годы". В нем содержится предложение повысить акцизы на топливо и налог на добычу полезных ископаемых.