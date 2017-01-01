Минфин изменит схему распределения отчислений на алкоголь в бюджеты

Поручение создать новую систему распределения дал в конце 2016 года вице-премьер Александр Хлопонин. Воплощением проекта занимается Министерство финансов, которое должно будет детально прописать эту схему. К разработке также привлекли Минэкономразвития, Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Росалкогольрегулирование (РАР).

По данным источника издания, больше всех смогут получить те, у кого больше население, а не производство и продажи алкоголя. То есть, в выигрыше окажутся "непьющие" регионы, где большое, здоровое, долго живущее население. Те регионы, где построены водочные заводы, скорее всего, потеряют в деньгах.

Задачей реформирования порядка сбора акцизов является мотивирование губернаторов к заботе об умеренном потреблении алкоголя. Переходный период, по задумке Росалкогольрегулирования, должен занять два года.

Ранее такую схему предлагала ФАС. В конце 2015 года служба внесла в правительство свои предложения, призванные ослабить протекционизм глав регионов.