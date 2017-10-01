Минфин может ввести пошлину для интернет-покупок дороже 20 евро

В сообщении Минфина говорится, что "сейчас обсуждается вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в целях создания равных условий для российских и зарубежных ритейлеров". Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, "что создает неравные конкурентные условия". Эта мера уже учтена в проекте федерального бюджета на следующий год, однако размер снижения порога ещё не определён, сообщили в финансовом ведомстве. В Минфине отметили, что вопрос о снижении беспошлинного порога с 1 тыс. до 20 евро обсуждается, но решение по нему не принято.



Из документа, представленного в Государственную думу, неясно, будет ли лимит касаться стоимости одной посылки или речь будет идти обо всех покупках за месяц.

Российское правительство аргументирует снижение беспошлинного порога тем, что это позволит собрать дополнительно 30 млрд рублей в 2018 году. По старой норме, доход от пошлин на интернет-покупки из зарубежных магазинов в следующем году может составить не более 1,6 млрд рублей.



По действующей норме, россияне могут беспошлинно купить в интернет-магазине товаров на сумму в 1 тыс. евро и весом до 31 кг в месяц. В случае, если стоимость товара превысит данные показатели, то с суммы взимается пошлина в размере 30%.



