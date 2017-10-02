Минфин пообещал регионам помочь с долгами

Министерство финансов РФ объявило о разработке комплексного плана по снижению долгов регионов перед банками, сообщают "Известия".
Ведомство предполагает провести реструктуризацию долгов, улучшить доступ к дешевым кредитам, и выплатить 74 млрд рублей в качестве финансовой помощи тем, кого взять займ вынудили обстоятельства.
На сегодняшний день задолженность российских регионов составляет около 1 триллиона рублей.
Ранее правительство РФ решило ввести дополнительные условия получения кредитов для регионов с большими долгами. С 1 февраля 2018 года руководство региона должно утвердить план по оптимизации расходов и по действиям, направленным на устранение уже существующих налоговых ставок. Кроме того, ежегодно регион обязан уменьшать госдолг не менее чем на 5%, пишет polit.ru.
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