Минфин пообещал регионам помочь с долгами

Ведомство предполагает провести реструктуризацию долгов, улучшить доступ к дешевым кредитам, и выплатить 74 млрд рублей в качестве финансовой помощи тем, кого взять займ вынудили обстоятельства.

На сегодняшний день задолженность российских регионов составляет около 1 триллиона рублей.

Ранее правительство РФ решило ввести дополнительные условия получения кредитов для регионов с большими долгами. С 1 февраля 2018 года руководство региона должно утвердить план по оптимизации расходов и по действиям, направленным на устранение уже существующих налоговых ставок. Кроме того, ежегодно регион обязан уменьшать госдолг не менее чем на 5%, пишет polit.ru.