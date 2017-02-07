Минфин предложил увеличить минимальные цены на водку и коньяк

Отпускная цена за поллитровую бутылку водки у производителей может составить по меньшей мере 173 руб., а минимальная отпускная цена у оптовиков — 178 руб.; в то же время отпускная цена у производителей на коньяк может составить минимум 314 руб. за бутылку, а у оптовых продавцов — 323 руб.

Повышение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь связано с ростом акцизов, инфляцией и увеличением тарифов на электроэнергию, говорится в проекте документа.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин 6 февраля сообщал журналистам, что ведомство планирует определиться с минимальной розничной ценой (МРЦ) на водку в ближайшие дни. Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов говорил, что новая минимальная розничная цена на водку будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 литра, пишет РИА Новости.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня 2016 года минимальная цена установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. В августе прошлого года Минфин предложил повысить МРЦ до 197 рублей, однако это предложение принято не было, и цена осталась на прежнем уровне. В начале января министерство выступило за рост цены на 15% — до 219 рублей, однако позже сообщило, что это предложение было предварительным и величина новой МРЦ дорабатывается.