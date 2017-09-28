Минфин: зарплаты россиян вырастут в 2018 году

Прогнозируемый рост зарплат произойдет, в том числе, за счет индексации выплат в бюджетной сфере сказал Силуанов в ходе совещания президента с членами правительства в среду. Начиная с 2018 года будет в полном объеме исполнена норма указа президента о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы.

Министр напомнил, что это дает основания прогнозировать, что и в целом в экономике будут расти заработные платы.

Согласно данным Минэкономразвития, рост зарплат в 2017 году составил 3,4%.