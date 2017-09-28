Минфин: зарплаты россиян вырастут в 2018 году

Глава Минфина Антон Силуанов пообещал рост зарплат на 4,1% в 2018 году, пишет "Интерфакс".
Прогнозируемый рост зарплат произойдет, в том числе, за счет индексации выплат в бюджетной сфере сказал Силуанов в ходе совещания президента с членами правительства в среду. Начиная с 2018 года будет в полном объеме исполнена норма указа президента о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы.
Министр напомнил, что это дает основания прогнозировать, что и в целом в экономике будут расти заработные платы.
Согласно данным Минэкономразвития, рост зарплат в 2017 году составил 3,4%.
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