Минфин засекретил имена россиян, освобожденных от налогов из-за санкций

Список граждан России, подпадающих под новый закон, не может быть предоставлен, так как эта информация является налоговой тайной, говорится в ответе Минфина на соответствующий депутатский запрос коммуниста Валерия Рашкина (копия документа есть у телеканала).

"С учетом положения п. 2 ст. 102 налогового кодекса налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами. Учитывая изложенное, представление запрашиваемой информации не представляется возможным", — уточняется в ответе.

4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом резидентстве граждан, которые попали в санкционные списки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. По новым правилам, физлица, попавшие под ограничения, смогут не платить налоги в России независимо от срока пребывания в стране. Для этого им необходимо подтвердить, что в том же налоговом периоде, за который просят послабления, они были резидентами иностранного государства.

Перечень санкций, на которые будет распространяться поправка, определит правительство.

Исходя из действующего Налогового кодекса, российским резидентом считается человек, который проводит в стране не менее шести месяцев за год.

Ранее законопроект одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

По результатам проведенного ранее опроса большинство читателей "Росбалта" (97%) высказались, что президенту РФ Владимиру Путину не стоит подписывать закон от партии "Единая Россия" об освобождении от налогов "санкционных" олигархов.