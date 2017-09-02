Министр Ирина Долгова рассказала подробности о смерти 10-летней девочки из Алтайского края

Когда говорят, что ребенок умер, не дождавшись автомобиля скорой, это не так. Скорая помощь прибыла через две минуты после вызова. Ребенка транспортировали в реанимацию центральной районной больницы (ЦРБ). Ему оказывали помощь. Он был консультирован медициной катастроф. Да, врач принимает решение, в какое время отправить автомобиль, чтобы транспортировать пациента в другую больницу для оказания более высокотехнологичной помощи. В этом нет нарушения.

Следственный комитет расставит в этом деле точки над i. Пользоваться фактами, которые еще не проверили, уважаемые депутаты, нельзя. Это бросает тень на наше здравоохранение.