Министр Ирина Долгова рассказала подробности о смерти 10-летней девочки из Алтайского края

На "Парламентском часе" в АКЗС министр здравоохранения Ирина Долгова попросила депутатов аккуратнее пользоваться информацией о факте смерти десятилетней девочки из Угловского района. Сейчас этим делом занимается следственный комитет и он должен расставить все точки над i.
Речь министра стало ответом на выступление депутата АКЗС Владимира Дубинина. Он критиковал сложившуюся в крае систему здравоохранения, а также оптимизацию больниц и поликлиник, которая набирает обороты. В качестве иллюстрации Дубинин привел факт смерти девочки из Угловского района.
Ирина Долгова,
министр здравоохранения Алтайского края:
Когда говорят, что ребенок умер, не дождавшись автомобиля скорой, это не так. Скорая помощь прибыла через две минуты после вызова. Ребенка транспортировали в реанимацию центральной районной больницы (ЦРБ). Ему оказывали помощь. Он был консультирован медициной катастроф. Да, врач принимает решение, в какое время отправить автомобиль, чтобы транспортировать пациента в другую больницу для оказания более высокотехнологичной помощи. В этом нет нарушения.
Следственный комитет расставит в этом деле точки над i. Пользоваться фактами, которые еще не проверили, уважаемые депутаты, нельзя. Это бросает тень на наше здравоохранение.
Ранее СУ СК по Алтайскому краю сообщал, что ЧП произошло 31 мая 2017 года. Тогда 10-летнюю девочка, которая была инвалидом с рождения, доставили в районную больницу. Однако там не оказалось нужного оборудования. В тот же день ребенка перевезли в барнаульскую больницу, однако через несколько дней она скончалась.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.