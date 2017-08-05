Министр юстиции Украины заявил, что Россия не сможет достроить мост до полуострова Крым

Главной надеждой главы украинского минюста является то, что своих технических возможностей для такого строительства Россия не имеет, а строительные компании из других стран не посмеют участвовать в этом проекте из-за угрозы американских и европейских санкций.

Павел Петренко,

министр юстиции Украины:

Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии.

Для ещё большего укрепления своей веры Петренко потребовал наложить санкции на всех, кто примет участие в строительстве Керченского моста.

Мост через Керченский пролив должен соединить российский полуостров Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 км. Он станет самым длинным в России и обеспечит движение через пролив как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Первый автомобиль должен проехать по мосту в декабре 2018 года.