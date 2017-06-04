Министры и аналитики пришли к единому мнению о курсе рубля

Об этом накануне заявил Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Глава ЦСР также рассказал о своих ожиданиях от соглашения ОПЕК и независимых производителей нефти об ограничении объемов добычи.

Алексей Кудрин,

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов:

Если цены на нефть, которые очень серьезно влияют на наш курс, останутся на нынешнем уровне и не будут меняться, то мы можем ожидать небольшого, в пределах 1-1,5%, смягчения нашего курса, номинального причем. Это, повторяю, небольшая коррекция, я думаю, что мы все-таки не так далеко от курса равновесия. Сегодня новые серьезные факторы появились на рынке нефти. Они связаны, прежде всего, со сланцевой нефтью и такими короткими циклами в области нефтяных цен, поэтому цены могут немного падать, но с учетом сланцевой добычи, я думаю, что соглашение с ОПЕК будет работать более или менее эффективно до середины следующего года.

Ранее в интервью Business FM на полях Петербургского форума министр экономики Максим Орешкин не исключил, что к осени рубль может упасть.

Максим Орешкин.

министр экономического развития России:

Курс останется плавающим, он будет меняться под влиянием рыночных факторов. Какой курс нужен России? России, конечно, нужен крепкий рубль, но крепость его должна быть вызвана фундаментальными факторами: ростом производительности труда и эффективности российской экономики. Если сила рубля будет вызвана резким ростом цен на нефть, мощным временным притоком капитала, конечно, такие истории будут нести только негативные последствия. А именно такую историю мы, например, наблюдаем с начала этого года. У нас, например, в марте на рынок ОФЗ пришло больше 200 млрд рублей от иностранных инвесторов. Такие притоки капитала долгими и устойчивыми быть не могут. Это первая история, которая может сыграть на динамику курса рубля — это волатильность, связанная с изменением общего настроения на глобальных рынках. Будет ФРС повышать дальше ставки, будет ситуация ухудшаться, и другие риски мировой экономики проявляться, рубль, конечно же, на все это отреагирует. Вторая история — это то, что при том восстановлении экономики, которое мы сейчас видим, при росте рубля мы видим положительную динамику импорта. Импорт растет активно, и в летние месяцы это приведет к тому, что текущий счет станет отрицательным. В июле-августе мы ожидаем отрицательный текущий счет. И первый, и второй фактор могут повлиять негативно на рубль и его скорректировать.

Если спекулянты начнут массово выходить из рубля, это может стать шоком для российской валюты.

Станислав Машагин,

генеральный директор инвесткомпании "ВОЛГА Капитал":

Рубль может упасть к осени благодаря всем факторам, перечисленным нашим главой Минэкономразвития, может, раньше, может, позже, благодаря любому фактору, который может политическую напряженность или экономические риски поднять для спекулянтов, тогда они быстро будут стараться с этого рынка уйти. Сегодня очень опасная ситуация, когда большой такой навес в этой короткой ликвидности, направленный в государственный долг, прежде всего. Очень похожа ситуация на 1998 год, любой негативный внешний шок может вызвать массовое закрытие позиций, а это мгновенно нам даст совсем другой доллар. В этом проблема, ее никто, к сожалению, не решает.

С тем, что курс рубля может упасть, согласен независимый аналитик Дмитрий Степанов: "С моей точки зрения, и Минфин, и Центробанк делают все для того, что сгладить укрепление рубля, в том числе тенденция по снижению процентной ставки — все подталкивает к тому, что инвесторы внешние начали выходить из рубля, и рубль должен снизиться с высокой вероятностью".

Котировки нефти Brent в ближайшие пять лет сохранятся в диапазоне 50-60 долларов за баррель. Такая цена справедлива как для производителей, так и для потребителей, сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ глава британской BP Роберт Дадли.