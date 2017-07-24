Минкульт намерен ввести с умных часов дополнительный сбор

Поправки в соответствующее постановление правительства находятся на заключительной стадии согласования.

Чиновники предлагают включить в список ввозимого оборудования, с которого можно взимать авторский сбор, умные часы, а исключить из него цифровые видеокамеры. Гендиректор Российского союза правообладателей Андрей Крический ранее рассказывал изданию, что умные часы должны войти в список, так как они используются для воспроизведения музыки и видео. Видеокамеры из списка предлагала исключить ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), так как они используются владельцами для личных целей.

При этом представитель РАТЭК Антон Гуськов считает, что сбор с умных часов абсурден, так как эта техника не используется для записи аудиовизуального контента, но включение их в список может привести к подорожанию часов.

По данным "Связного", самыми популярными в России сейчас являются умные часы брендов Apple, Samsung, Sony. В 2016 году в стране было продано 137 тысяч подобных устройств на 3,3 млрд рублей, пишет znak.com.