Минобороны завершило испытание новой ракеты для комплекса "Искандер"

Начальник полигона генерал-майор Олег Кислов сообщил, что главным изменением в порядке работы полигона можно назвать увеличение количества испытаний по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, идет строительство новых и модернизация существующих сооружений, модернизация средств полигонного измерительного комплекса. Генерал-майор отметил, что состоявшиеся испытания — одни из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время.

Кислов рассказал, что полигон "Капустин Яр" будет привлекаться к испытаниям перспективных образцов ракетного вооружения как при проведении летно-конструкторских испытаний, так и в рамках государственных летных испытаний перспективных образцов боевого оснащения ракет стратегического назначения.

Создание ОТРК "Искандер" начали в 1988 году. "Искандер-М" служит для уничтожения на расстоянии до 500 км таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.