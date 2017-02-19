Минобороны начало испытания новой военной техники в Арктике

В Арктике начались испытания новых образцов военной техники, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.
"Сегодня специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики", — сказал Булгаков.
Генерал отметил, что в ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники специалисты пройдут маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, затем обратно по льду моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне. По его словам, в ходе марша будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур обеспечивать поддержание автономности и необходимую готовность образца к выполнению задач.
"Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и конечно же модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ", — заключил он.
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