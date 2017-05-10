Минобороны назвало вбросом видео с казнью "российского шпиона"

Минобороны России опровергло сообщение о захвате и казни российского военнослужащего, который нес службу в Сирии. Данную информацию назвали "вбросом" международной террористической группировки, сообщает РИА Новости.
Напомним, агентство Reuters со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, отслеживающей интернет-активность радикальных группировок, сообщило, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" загрузила видео, на котором якобы обезглавили пленного российского разведчика.
На кадрах съемки темноволосый мужчина, одетый в комбинезон, стоя на коленях, рассказывает о работе на российские спецслужбы. Видео озвучено на российском языке. В ролике террорист объявляет об успешной борьбе с российскими войсками, а также угрожает России и президенту РФ Владимиру Путину новыми терактами.
"Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", — говорится в сообщении ведомства.
2 мая стало известно о гибели подполковника российской армии, военного советника Алексея Бучельникова. Мужчина погиб в Сирии от пули снайпера боевиков. Он в составе группы российских военных проводил занятия по боевой подготовке личного состава сирийского артиллерийского подразделения, когда боевики начали обстрел.
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