Минобороны назвало вбросом видео с казнью "российского шпиона"

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, отслеживающей интернет-активность радикальных группировок, сообщило, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" загрузила видео, на котором якобы обезглавили пленного российского разведчика.

На кадрах съемки темноволосый мужчина, одетый в комбинезон, стоя на коленях, рассказывает о работе на российские спецслужбы. Видео озвучено на российском языке. В ролике террорист объявляет об успешной борьбе с российскими войсками, а также угрожает России и президенту РФ Владимиру Путину новыми терактами.

"Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", — говорится в сообщении ведомства.

2 мая стало известно о гибели подполковника российской армии, военного советника Алексея Бучельникова. Мужчина погиб в Сирии от пули снайпера боевиков. Он в составе группы российских военных проводил занятия по боевой подготовке личного состава сирийского артиллерийского подразделения, когда боевики начали обстрел.