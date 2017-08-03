Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в воинской части

Ранее уральские СМИ сообщили, что в Елани Свердловской области произошла драка, в которой участвовали более 150 человек. В публикации утверждается, что участники инцидента были нетрезвы и использовали ножи и заточки. Источник издания заявил, что ранения в ходе инцидента получили 14 военных.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что 2 августа произошел конфликт на бытовой почве между военнослужащими-контрактниками. Несколько человек получили легкие травмы и ссадины. Медицинское освидетельствование показало, что военные были трезвы. "Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь", — заявили в округе. В пресс-службе добавили, что командование Центрального военного округа вместе с правоохранительными органами проводит разбирательство в связи с инцидентом, виновные будут наказаны, пишет Bfm.ru.