Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в воинской части

Сообщения о пьяной драке с применением холодного оружия в одной из частей Центрального военного округа (ЦВО) не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.
Ранее уральские СМИ сообщили, что в Елани Свердловской области произошла драка, в которой участвовали более 150 человек. В публикации утверждается, что участники инцидента были нетрезвы и использовали ножи и заточки. Источник издания заявил, что ранения в ходе инцидента получили 14 военных.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что 2 августа произошел конфликт на бытовой почве между военнослужащими-контрактниками. Несколько человек получили легкие травмы и ссадины. Медицинское освидетельствование показало, что военные были трезвы. "Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь", — заявили в округе. В пресс-службе добавили, что командование Центрального военного округа вместе с правоохранительными органами проводит разбирательство в связи с инцидентом, виновные будут наказаны, пишет Bfm.ru.
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