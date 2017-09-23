Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Калибр" по базам террористов в Сирии

Целями ударов стали скопления живой силы и бронетехники "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ) в провинции Идлиб, а также опорные пункты и склады боеприпасов террористов. В сообщении Минобороны уточняется, что дальность до целей составила около 300 километров.



В Минобороны сообщили ТАСС, что ракетным ударом уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата российских военных полицейских на севере провинции Хама.