Минобороны опубликовало видео пуска с атомной подлодки ракеты "Калибр"

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области.
"Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море", — говорится в сообщении. Расстояние от места пуска до мишени составило около 600 километров. Как отметили в Северном флоте, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров, пишет bfm.ru.
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