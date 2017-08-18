Минобороны опубликовало видео пуска с атомной подлодки ракеты "Калибр"

Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области.

"Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море", — говорится в сообщении. Расстояние от места пуска до мишени составило около 600 километров. Как отметили в Северном флоте, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров, пишет bfm.ru.