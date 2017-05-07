Минобороны опубликовало видео с тренировки воздушной части парада Победы в Москве

Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео с уникальными съемками тренировок воздушной части Парада Победы в Москве.
В авиационной части парада задействованы 72 самолета и вертолета, которые пролетят над Красной площадью.
Воздушный строй открывает самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним следуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.
"Изюминкой" воздушного парада в этом году станет новое построение ударной группы из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь", пишет ТАСС.
Также на репетиции можно было увидеть стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты- заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су- ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.
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