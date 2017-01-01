Минобороны опубликовало видео уничтожения античных памятников Пальмиры

Российский дрон зафиксировал факт разрушения боевиками одних из главных достопримечательностей Пальмиры — фасада римского амфитеатра и тетрапилона, построенного в 270 году нашей эры.

Российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе города.

"Это свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", — отметили в Минобороны, пишет Газета.Ru.

Ранее глава ЮНЕСКО Ирина Бокова заявил, что разрушение античного памятника в Пальмире является военным преступлением.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.