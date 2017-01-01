Минобороны опубликовало видео уничтожения античных памятников Пальмиры

Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы, доказывающие причастность террористов экстремистской группировка "Исламское государство" (ИГ) к уничтожению культурных объектов в сирийской Пальмире.
Российский дрон зафиксировал факт разрушения боевиками одних из главных достопримечательностей Пальмиры — фасада римского амфитеатра и тетрапилона, построенного в 270 году нашей эры.
Российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе города.
"Это свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", — отметили в Минобороны, пишет Газета.Ru.
Ранее глава ЮНЕСКО Ирина Бокова заявил, что разрушение античного памятника в Пальмире является военным преступлением.
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