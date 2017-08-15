Минобороны опубликовало видео высадки сирийского десанта в тылу ИГ

Операция проведена под руководством генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники.

Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.

С помощью систем ночного видения вертолеты Ка-52 — "Аллигаторы" — не только наводили и корректировали огонь, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные автомашины террористов.

Десант высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в провинции Ракка, расположенных в 20 км от линии фронта.

После мощных огневых ударов высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к н.п. Эль-Кдер, захватили господствующую высоту и начали штурм населенного пункта.

Сирийские десантники уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники.

Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ИГИЛ огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.

Террористы отступили из данного района. Под контроль сирийской армии перешло общей сложностью около 60 кв км, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения, говорится в сообщении Минобороны РФ.