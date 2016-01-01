Минобороны представило первый отчет о поисковой операции на месте крушения Ту-154

Спасатели, участвующие в поисковой операции на месте падения Ту-154, обнаружили 11 тел и 154 фрагмента самолета спустя сутки после падения лайнера у Сочи, отчиталось Минобороны РФ.
Военно-транспортный самолет Ил-76 доставит в Москву тела и фрагменты.
По данным Минобороны, численность спасателей увеличена до 3,5 тыс. человек, они работают в три смены. Группировка самой операции усилена до 39 кораблей и 7 глубоководных аппаратов.
Ведомство также сообщило, что специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств. Им удалось определить траекторию полета Ту-154.
Поиск продолжается, но осложняется особенностями рельефа дна, пишет "Росбалт".
25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о крушении самолёта Ту-154 Минобороны России в центральный аппарат СК.
По погибшим в катастрофе объявлен национальный траур.
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