Минобороны рассекретило потери СССР во время Карибского кризиса

55 лет назад, 9 сентября 1962 года, во время секретной операции "Анадырь" СССР доставил на Кубу баллистические ракеты и ядерные боеголовки. В октябре американская разведка обнаружила советские ракеты. Это привело к крупнейшему в истории обострению отношений СССР и США.

Идея размещения на Кубе советских ракет средней дальности с ядерными боевыми зарядами принадлежала первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Никите Хрущеву.

Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина.

Из-за отсутствия официальных данных историки приводили лишь приблизительные числа. В книге "Россия (СССР) в войнах второй половины XX века" указывается, что в период с 1962 по 1964 годы более 60 советских военнослужащих погибли или умерли при различных обстоятельствах — "при спасении людей во время сильнейшего тропического урагана "Флора", а также в ходе боевой подготовки, от несчастных случаев и болезней, добавляет РБК.