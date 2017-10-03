Минобороны РФ сообщило о катастрофическом состоянии научного флота

Средний износ флота превышает 80%. Самая тяжелая ситуация у Росгидромета (16 научно-исследовательских судов (НИС) ограниченного и неограниченного района плавания). Средний возраст НИС неограниченного района плавания составил 34 года, а возраст пяти судов ограниченного района плавания — 35 лет.

Средний возраст НИС ФАНО (13 судов неограниченного района плавания) также составляет 34 года, техническое состояние оценивается как неудовлетворительное.

В докладе говорится, что для восстановления морской экспедиционной работы "в полном объеме и на высоком мировом уровне" необходимо создавать суда нового поколения, специально спроектированные для научной деятельности, с экономичными двигателями и современным оборудованием. Эту задачу можно решить, если начнет действовать ФЦП "Мировой океан", которая предусматривает строительство таких судов. Однако, по словам врио директора Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН Алексея Сокова, ФЦП "Мировой океан" не поддерживает Минфин, хотя текущий вариант программы уже сильно урезан в части закупок судов, пишет znak.com.