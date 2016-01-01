Минобороны сообщило о первых результатах расшифровки "черного ящика" разбившегося Ту-154

"Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета", — сообщили в министерстве.

Данные бортового самописца также изучают в Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил. После анализа всех возможных факторов, Госкомиссия сделает окончательные выводы о причинах крушения лайнера.

Ранее источник "Интерфакса", близкий к расследованию катастрофы, сообщил, что после первичного анализа данных "черного ящика", "версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной".

При этом ФСБ рассматривает четыре основные версии крушения Ту-154: попадание в двигатель посторонних предметов, ошибка пилота, некачественное топливо и техническая неисправность.

Также сообщалось, что характер разрушения хвостовой части рухнувшего самолета Ту-154 говорит о том, что экипаж пытался посадить лайнер на воду. Свидетель происшествия рассказал, что самолет, вылетев из аэропорта, вместо привычного набора высоты начал быстро снижаться к поверхности Черного моря, будто планируя приводниться. При этом самолет летел с неестественно задранным носом.

Эксперты, которые прокомментировали слова очевидца, предположили, что катастрофа была так или иначе связана с действиями экипажа. По их мнению, самолет потерял скорость и высоту из-за ошибки пилотов, слишком энергично пытавшихся поднять машину. В результате Ту-154 мог оказаться в условиях, при которых теряется скорость подъемной силы крыльев.

Напомним

25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека.

По погибшим в катастрофе объявили национальный траур.