Минобороны сообщило о первых результатах расшифровки "черного ящика" разбившегося Ту-154

Минобороны отчиталось о первых результатах анализа данных бортового самописца Ту-154, который потерпел крушение в Черном море. Расшифровка "черных ящиков" позволила сузить перечень вероятных причин трагедии, отметили в ведомстве, пишет "Интерфакс".
"Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета", — сообщили в министерстве.
Данные бортового самописца также изучают в Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил. После анализа всех возможных факторов, Госкомиссия сделает окончательные выводы о причинах крушения лайнера.
Ранее источник "Интерфакса", близкий к расследованию катастрофы, сообщил, что после первичного анализа данных "черного ящика", "версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной".
При этом ФСБ рассматривает четыре основные версии крушения Ту-154: попадание в двигатель посторонних предметов, ошибка пилота, некачественное топливо и техническая неисправность.
Также сообщалось, что характер разрушения хвостовой части рухнувшего самолета Ту-154 говорит о том, что экипаж пытался посадить лайнер на воду. Свидетель происшествия рассказал, что самолет, вылетев из аэропорта, вместо привычного набора высоты начал быстро снижаться к поверхности Черного моря, будто планируя приводниться. При этом самолет летел с неестественно задранным носом.
Эксперты, которые прокомментировали слова очевидца, предположили, что катастрофа была так или иначе связана с действиями экипажа. По их мнению, самолет потерял скорость и высоту из-за ошибки пилотов, слишком энергично пытавшихся поднять машину. В результате Ту-154 мог оказаться в условиях, при которых теряется скорость подъемной силы крыльев.
Напомним
25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека.
По погибшим в катастрофе объявили национальный траур.
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